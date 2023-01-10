Политика

«Гонки по вертикали»: «кувалда Вагнера», кляузы в ЦК КПРФ и Чебурашка во спасение

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Это первый выпуск в 2023-м - на дворе начало января, и мы вступаем в год больших региональных выборов. Единый день голосования в сентябре станет крупнейшим за несколько лет и последним перед президентской кампанией-2024. ЕДГ затронет почти половину субъектов Российской Федерации, а губернаторов будут выбирать в 25 регионах, в том числе в нашей Псковской области. Впрочем, как полагают эксперты, несмотря на масштаб, выборы скорее всего нигде не принесут сюрпризов, подобных вторым турам избирательных кампаний пятилетней давности. В условиях зачищенной по самое «не балуйся» политической поляны, закручивания гаек и выборов с муниципальным фильтром взяться сенсациям просто неоткуда.

- Всё! Кина не будет! Электричество кончилось! («Джентльмены удачи»).

Справедливости ради надо сказать, что у нас и предыдущий избирательный марафон, 2018 года, неожиданностей не принес - набрав более 70 процентов голосов победил Михаил Ведерников, до этого назначенный президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора. Прошли годы - настало время определяться по вопросу участия в новых выборах. И вот в конце прошлого года действующий глава региона Михаил Ведерников в эфире «ПЛН FM» заявил о готовности пойти на второй срок.

Действующий руководитель - потенциальный кандидат от «Единой России» - сейчас представляется безусловным фаворитом. Как отмечают обозреватели, популярен, медийно активен, пользуется поддержкой федерального центра и т.д., не то что конкурентов - просто участников кампании от оппозиции не видно. В общем вот такая картина, всё вроде бы предрешено - однако в период проведения СВО и действия беспрецедентных антироссийских санкций существуют потенциальные вызовы и угрозы, которые теоретически могут повлиять на изменение социально-экономической ситуации, что в свою очередь способно отразиться на общественных настроениях и результатах избирательной кампании. Подробнее об этом читайте в ближайшие дни в материале на ПЛН в рамках большого информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам.

И еще несколько слов в продолжение темы подготовки к губернаторским выборам. Кого выдвинут региональные отделения оппозиционных партий - неясно. Скорее всего, не будет участвовать в губернаторских выборах псковское «Яблоко», что следует из недавнего заявления председателя регионального отделения партии Льва Шлосберга. По поводу участия-неучастия «Справедливой России» - как и прежде полная неопределенность - надо полагать, продолжаются консультации. ЛДПР участвовать будет, замахивается на второе место - скорее всего, как и пять лет назад партию представит региональный координатор Антон Минаков. Вероятно появление кандидатов от некоторых так называемых малых партий.

Вот при том, что грядут важнейшие выборы, неофициальная кампания уже фактически стартовала - все праздники мы отмечали политическую пассивность. В региональной политике жизнь как будто замерла на 10 дней новогодних праздников.

Местные партийцы и депутаты то ли впали в спячку, то ли предавались невинным развлечениям - вроде походов с детьми на нового «Чебурашку», который бьет рекорды посещаемости и, как заявляют эксперты, «от безысходности таких сборов не бывает». С видео и фотоотчетами о пребывании за границей, за которые теперь могут и партбилета лишить, и депутатского мандата, - никто из псковских депутатов и чиновников вроде не засветился. Так сказать, проявили благоразумие и понимание сложности момента.

- А это-то уже логическое мышление.

- А у животных разве это бывает?

- Ни у каждого человека это бывает (трейлер фильма «Чебурашка», 2023 год).

Впрочем, о логическом мышлении, его отсутствие и партийной каре за отдых в период СВО мы сегодня еще поговорим. А пока завершим беглую перекличку региональных отделений партий - из основных не упомянули КПРФ. И вот там до сих пор нет новостей по итогам проверки обкома, чего некоторые ждали еще в декабре.

Кстати, секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов накануне опубликовал отчет о своей работе в 2022 году - рассказал, чем занимался, не забыл даже мелочей - что должно давать ответ на вопрос: кто партии более ценен - один деятельный радикальный коммунист или всё областное отделение.

А в конце он пишет: «К сожалению, есть те, кто не ценит нашу работу, и на протяжении двух лет авторы кляуз в ЦК КПРФ придирчиво ищут у нас недостатки». Напомню, что после обращений в ЦК в Псков приезжала группа контролеров из Москвы. Однако сообщений об итогах проверки нет.

- Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются («Иван Васильевич меняет профессию»).

Зато есть информация о предложениях с мест по поводу кандидатуры от КПРФ на губернаторские выборы. Ранее коммунисты сообщали, что до 31 декабря собирают мнения горкомов и райкомов. Как стало известно из источников, близких к областному отделению компартии, наряду с фамилиями псковских активистов - тех, кто мог бы стать соперником или спарринг-партнером готового пойти на второй срок Михаила Ведерникова (их имена мы не раз называли) звучат и достаточно неожиданные - например, коммуниста из Саратова Николая Бондаренко, который стал известен благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Депутата» (с числом подписчиков более миллиона семисот тысяч и сотнями миллионов просмотров). Что, помимо прочего, объясняется резкостью суждений - депутат, которого некоторые псковские коммунисты готовы выдвинуть на выборы, за словом в карман не лезет.

Николай Бондаренко: Это не доклад - это дрянь. Ровно такая же, как и ваш бюджет - дрянь.

Ну да, приглашение Бондаренко на выборы в Псков - это, как я понимаю, скорее из области хотелок и фантазий некоторых псковских зюгановцев. А что касается цифр и присутствия коммунистов в масс-медиа, то в праздничные дни КПРФ выпустила очередную публикацию под названием «Анализ выступлений партийных деятелей на тему СВО в новостных телепередачах за сентябрь – декабрь 2022 года». Рассмотрению, как обычно, подлежали новостные передачи пяти федеральных телеканалов - «Первый», «Россия», НТВ, ТВЦ и РЕН-ТВ.

Выяснилось, что Зюганов сохранил лидерскую позицию по итогам четырех месяцев (96 высказываний). При этом ожидаемо наибольшее количество выступлений, как и наибольшее число выступающих, принадлежит «Единой России» - 66 человек и порядка трехсот семидесяти высказываний.

Наиболее активным был секретарь Генсовета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак - 79 высказываний. К слову, по итогам последнего месяца года он сохранил место в топ-20 ведущих политиков России, по версии АПЭК. Андрей Турчак был активен и в начале 2023 года - вначале раскритиковал курского депутата Васильева, который передал видеопривет из Мексики...

Максим Васильев: Всех с Новым годом. Много денег, много хорошего настроения! Делаю себе специальный коктейль.

Так вот Андрей Турчак посоветовал этому депутату сложить полномочия. Причем сделал это в очень резких выражениях - типа, «греть булки» и «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов».

И еще одна прямая цитата из Telegram-канала Андрея Турчака: «губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня уже дал свою оценку этому дерьму. Уверен, что местные депутаты разделят его позицию. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют».

Поредеют ряды и вологодских единороссов. Как заявил накануне Андрей Турчак, партбилета будет лишен депутат Долженко.

Этот добегался - в прямом и переносном смысле. Северянину надоело бегать по морозным улицам Вологды, и он отправился тренироваться в Объединенные Арабские Эмираты. И ладно б тихо съездил - но нет: выложил фото в соцсети с пояснением: «На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился» — съюморил депутат и вызвал гневную реакцию партийного руководства.

Как полагают эксперты, процесс расставания с партийцами, не понимающими, что политическая реальность изменилась, будет продолжен.

На этом всё на сегодня. Радио «ПЛН FM», канал «ПЛН-ТВ» и Псковская Лента Новостей продолжат в 2023-м внимательно следить за развитием событий и будут держать вас в курсе происходящего в региональной политике. Читайте на сайте ПЛН, в наших группах в соцсетях и в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей обо всем самом интересном и важном: среди новостей сегодняшнего дня - назначение вице-губернатора по ЖКХ и строительству управленца из Томской области Игоря Шатурного (вместо покинувшего этот пост перед Новым годом Василия Осипова).

Смотрите также Назначен вице-губернатор Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ

Читайте, слушайте, смотрите - и обязательно примите участие в опросе на тему ожиданий от 2023 года. На федеральном уровне социологи фиксируют, что на свое будущее в 2023 году люди смотрят оптимистичнее, чем на перспективы страны - а как настроены псковичи? Узнаем скоро по результатам интернет-опроса. Ну а в рамках проекта «Гонки по вертикали» в следующий раз встретимся через неделю. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.