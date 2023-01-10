Политика

30-летие восстановления коммунистической партии планируют отметить в Псковской области

14 февраля 2023 года Коммунистическая партия Российской Федерации отметит 30-летие своего воссоздания, праздничные мероприятия проведут и в Псковской области. Об этом в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Мы хотим выпустить свою сувенирную продукцию, проведем награждения, организуем торжественное собрание, наградим наших ветеранов партии. В таком плане. Может, даже проведём автопробег, если нам позволят», - поделился планами Петр Алексеенко.

Напомним, КПРФ образована на II чрезвычайном съезде КП РСФСР (13—14 февраля 1993 года) как восстановленная Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.