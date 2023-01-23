Политика

Депутаты гордумы в Пскове соберутся на сессию 27 января

Очередная 7-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 27 января в 10.00, депутаты традиционно соберутся в Городском культурном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутатам предстоит утвердить условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2023 года, рассмотреть вопрос об установлении размера платы за содержание жилого помещения, внести изменения в решение Псковской городской Думы от 15 июля 2011 года №1829 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Псков"».

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Часть вопросов касаются установления границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Всего в повестке сессии 9 вопросов.