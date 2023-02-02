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Политика

Назначенным членам Общественной палаты Псковской области вручили удостоверения

03.02.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

В четверг, 2 февраля, в зале правительства Псковской области прошло очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области пятого состава. Председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева вручила удостоверения вновь назначенным членам Общественной палаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области 

Удостоверения вручили руководителю заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константину Абабкову, главному врачу Псковской станции скорой медицинской помощи Денису Сачкову и председателю Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александру Кривотулову.

​Кроме того, перед началом работы пленарного заседания председателем Общественной палаты Натальей Горбачевой членам и экспертам платы были вручены почетная грамота и благодарность Общественной палаты Российской Федерации, а также благодарности региональной Общественной палаты.

​На пленарном заседании внесли изменения в персональный состав комиссий Общественной палаты, заслушали доклады о работе комиссий и экспертного совета палаты, а также утвердили план работы Общественной палаты на первое полугодие 2023 года.

​Отдельным вопросом повестки пленарного заседания рассмотрен вопрос о внесении на рассмотрении Псковского областного Собрания депутатов в качестве законодательной инициативы проекта закона Псковской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Псковской области "Об Общественной палате Псковской области"».

Теги: #Общественная палата Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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