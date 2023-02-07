Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Политические итоги-2022
Догазификация курс на ускорение
Для здоровья трудящихся
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
борьба с энергопотерями
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Оазис здоровья под Псковом
за присоединение Псковского района
Бесплатный семинар: выиграть тендер
100 псковских миллионеров
Господин Рейтингомер
Газ в быту
показания электросчетчиков
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Политика 07.02.2023 09:530 Рейтингомер: предвесеннее затишье 07.02.2023 12:460 Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы 07.02.2023 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Брячаком 07.02.2023 09:530 Рейтингомер: предвесеннее затишье 06.02.2023 15:543 Игорь Романов планирует вновь участвовать в выборах губернатора Псковской области 06.02.2023 14:140 Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
 
 
 
Самое популярное 06.02.2023 17:080 Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей 03.02.2023 07:233 В России хотят снизить плату ЖКУ за вывоз мусора 31.01.2023 18:561 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в феврале 02.02.2023 13:529 Названа главная причина убыли кадров в псковском здравоохранении 06.02.2023 13:0918 Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы

07.02.2023 12:46|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» не приняло окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы. Об этом сообщил председатель Совета реготделения, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«На данный момент мы думаем, выдвигать мою кандидатуру или нет. Я уже неоднократно говорил о том, что Михаил Юрьевич (Ведерников - ред.) – самый эффективный губернатор за всю новейшую историю Псковской области. За 4 года руководства областью он сделал больше, чем все остальные главы региона вместе взятые. Ему удалось увеличить расходную часть бюджета региона в два раза, а это значит, что на нужды населения тратится в два раза больше денег», – отметил он.

Напомним, предыдущие губернаторские выборы 2018 года лидер псковских эсеров Олег Брячак пропустил, объясняя это решение поддержкой Михаила Ведерникова. Такое решение реготделение партии приняло коллегиально. 

Тем не менее Олег Брячак добавил, что партия всегда готова к выборам. «Наша партия имеет разветвленную сеть местных отделений. Мы решаем многие проблемы жителей региона. Мы заметны на местах, люди нас знают, нам не нужно специально готовиться к избирательной кампании», – уточнил он.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Справедливая Россия #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя?
В опросе приняло участие 104 человека
Сюжет: Губернаторские выборы - 2023 Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы Игорь Романов планирует участвовать в выборах губернатора Псковской области «Сообразим на троих»: Губернаторские выборы. Власть и оппозиция, вызовы и угрозы. ВИДЕО Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко Петр Алексеенко ответил на вопрос о своём участии в выборах губернатора Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Лидер псковских коммунистов перечислил кандидатуры для участия в выборах губернатора-2023 Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора-2023 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023 Выборы губернатора Псковской области-2023: кто идёт? Антон Минаков внёс ясность в вопрос участия кандидата от либерал-демократов в губернаторских выборах 2023 года Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора «Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области «Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники
07.02.2023, 12:530 Посол Эстонии покинул свою резиденцию в Москве 07.02.2023, 12:500 Журналист Андрей Норкин о включении в санкционный список Канады: Кому интересны такие вещи? 07.02.2023, 12:490 Две поддельные пятитысячные купюры обнаружили в Пскове 07.02.2023, 12:460 Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы
07.02.2023, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с журналистом Андреем Норкиным 07.02.2023, 12:280 ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети 07.02.2023, 12:230 Молодые семьи приглашают на встречу с сексологом в Пскове 07.02.2023, 12:200 Жителя Новосокольников наказали за фальшивые госзнаки на автомобиле
07.02.2023, 12:180 Бракованную пятирублевую монету продают в Пскове за 100 тысяч рублей 07.02.2023, 12:060 Более 540 землетрясений зафиксировали сейсмологи в европейско-средиземноморском регионе 07.02.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Брячаком 07.02.2023, 11:530 Технические работы идут на сайте губернатора Псковской области
07.02.2023, 11:480 Свыше 1,2 тонны макулатуры завод «Титан-полимер» направил на переработку в 2022 году 07.02.2023, 11:480 Краеведческий альманах «Великолукский вестник» теперь доступен в электронной версии 07.02.2023, 11:460 Находящуюся в федеральном розыске мошенницу задержали за кражу батарей в Пскове 07.02.2023, 11:430 «Кузница»: Бесконечные реформы образования – больше вреда, чем пользы?
07.02.2023, 11:350 Торги на ремонт студенческого общежития ПсковГУ прошли с нарушениями 07.02.2023, 11:340 Молодежный форум «С места в карьеру» проходит в Пскове 07.02.2023, 11:240 Женихам и невестам в Пскове расскажут об организации современной свадьбы 07.02.2023, 11:120 Житель Пскова решился на кражу во время нетрезвой прогулки
07.02.2023, 11:100 Великолучанин вступил в экстремистское движение в СИЗО и занимался пропагандой 07.02.2023, 11:000 Россиянин погиб в результате землетрясения в Турции, стихия унесла более трёх тысяч жизней 07.02.2023, 10:550 Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в Печорском районе 07.02.2023, 10:450 «Беседка»: Журналист Андрей Норкин о санкционных списках, свободе слова и уехавших из России
07.02.2023, 10:440 Мужчина ищет отца в Усвятском районе, которого не видел почти 50 лет 07.02.2023, 10:431 Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу 07.02.2023, 10:420 Водителя Lada Granta госпитализировали после столкновения с автобусом в Псковской области 07.02.2023, 10:290 Православные отмечают день иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
07.02.2023, 10:232 Монетку за полмиллиона продает пскович 07.02.2023, 10:220 «Гайд-парк»: Олег Брячак о планах на выборы-2023 и перспективах расширения границ Пскова 07.02.2023, 10:190 Устроивший ДТП с псковской маршруткой водитель отказался от медосвидетельствования 07.02.2023, 10:090 Службу в армии по призыву могут начать учитывать при поступлении в вузы
07.02.2023, 09:573 Бояре из автобуса 07.02.2023, 09:560 Wildberries вынуждают прекратить брать плату за возврат товаров 07.02.2023, 09:530 Рейтингомер: предвесеннее затишье 07.02.2023, 09:451 Закрывшуюся компанию вынудили отдать пятерым опочанам трудовые книжки
07.02.2023, 09:390 Причины землетрясения в Турции назвал сейсмолог 07.02.2023, 09:260 В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета 07.02.2023, 09:161 Водитель опрокинувшейся на Рижском проспекте автомашины получил незначительные травмы. ФОТО 07.02.2023, 09:150 Выдача льготной ипотеки для IT-специалистов на новых условиях стартовала в России
07.02.2023, 08:550 Короткое замыкание электросети в туалете стало причиной пожара в Красногородске 07.02.2023, 08:330 IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете 07.02.2023, 08:120 Случай бешенства у лисы выявили в Великолукском районе 07.02.2023, 07:520 Эксперт назвал три признака, при которых трудно накопить на старость
07.02.2023, 07:340 Мастер-класс Алексея Репникова пройдёт в Пскове 8 февраля 07.02.2023, 07:170 Спасатели МЧС России направились в наиболее пострадавший район Турции 07.02.2023, 06:580 Новые лекарства для лечения психических заболеваний предложили продавать только по рецепту 06.02.2023, 22:000 Молодежная вечерка «Трифонов день» пройдёт в Пскове 16 февраля
06.02.2023, 21:510 Лекцию к дню памяти Пушкина услышат псковичи в Василевской библиотеке 06.02.2023, 21:422 Подразделения Псковской городской поликлиники теперь будут открываться с 7:00 06.02.2023, 21:400 Псковские библиотекари приглашают детей к участию в творческом конкурсе 06.02.2023, 21:300 Как сделать бутерброд полезным завтраком, рассказали диетологи
06.02.2023, 21:240 Почти 2,5 тысячи девятиклассников пройдут собеседование по русскому языку в Пскове 06.02.2023, 21:200 Соревнования по общей и специальной физической подготовке для каратистов пройдут в Пскове 06.02.2023, 21:180 Псковские волейболисты взяли «бронзу» в Первенстве СЗФО 06.02.2023, 21:110 В палатах Елеазаровского монастыря отреставрировали стены из природного известняка
06.02.2023, 21:030 В Турции объявили национальный траур до 12 февраля в связи с землетрясением 06.02.2023, 21:000 Люди с рассеянным склерозом могут лишиться жизненно важного лекарства 06.02.2023, 20:540 Отряд «Снежного десанта» помог по хозяйству пенсионерам и инвалидам в Невельском районе 06.02.2023, 20:400 Производство лифтов в России сократилось почти на треть
06.02.2023, 20:200 Псковских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая Масленица» 06.02.2023, 20:082 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи присоединение части Псковского района к областному центру? 06.02.2023, 20:000 Большинство россиян предпочитает работать в компаниях с «мягким» типом корпоративной культуры 06.02.2023, 19:400 Лекарства от гипертонии могут вызвать ночные кошмары – эксперт
06.02.2023, 19:370 Более 600 заявок поступило на конкурс проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!» 06.02.2023, 19:280 ВТБ: пользователи стали в три раза чаще оплачивать покупки картой «Мир» со смартфона 06.02.2023, 19:200 Чемпионат города по жиму лёжа пройдёт в Пскове 06.02.2023, 19:160 Дорогие и дешевые няни Пскова
06.02.2023, 19:120 В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина 06.02.2023, 19:000 Росмолодежь запустила конкурс «Маршрут построен» 06.02.2023, 18:450 Потомки без вести пропавшего красноармейца ищут его следы в Псковской области 06.02.2023, 18:412 Можно ли выбрасывать мусор в чужой контейнер, объяснили псковичам
06.02.2023, 18:270 Каждый второй россиянин зимой больше сидит дома – ВЦИОМ 06.02.2023, 18:150 Видеоролик из серии «Оккупация 1941-1944» опубликовали псковские архивисты 06.02.2023, 18:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 февраля 06.02.2023, 18:000 Итоги деятельности за 2022 год подвели в УФСИН России по Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru