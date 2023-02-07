Политика

Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы

Региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» не приняло окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы. Об этом сообщил председатель Совета реготделения, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На данный момент мы думаем, выдвигать мою кандидатуру или нет. Я уже неоднократно говорил о том, что Михаил Юрьевич (Ведерников - ред.) – самый эффективный губернатор за всю новейшую историю Псковской области. За 4 года руководства областью он сделал больше, чем все остальные главы региона вместе взятые. Ему удалось увеличить расходную часть бюджета региона в два раза, а это значит, что на нужды населения тратится в два раза больше денег», – отметил он.



Напомним, предыдущие губернаторские выборы 2018 года лидер псковских эсеров Олег Брячак пропустил, объясняя это решение поддержкой Михаила Ведерникова. Такое решение реготделение партии приняло коллегиально.

Тем не менее Олег Брячак добавил, что партия всегда готова к выборам. «Наша партия имеет разветвленную сеть местных отделений. Мы решаем многие проблемы жителей региона. Мы заметны на местах, люди нас знают, нам не нужно специально готовиться к избирательной кампании», – уточнил он.