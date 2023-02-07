Политика

«Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 февраля.

В Псковской области стартовала очередная реформа местного самоуправления, по которой в целом ряде районов городские и сельские поселения будут укрупнены и на их основе появятся муниципальные округа. Критики реформы в публичном пространстве транслируют ряд тезисов-страшилок. Насколько они имеют под собой основание, прокомментировали начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Кто инициатор новой реформы местного самоуправления? Какова ее главная цель? Что эта реформа даст жителям районов? Не нарушает ли она их право на местное самоуправление?

Вела эфир Любовь Кузнецова.