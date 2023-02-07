Политика

Александр Братчиков о взаимодействии с городскими депутатами и мерах поддержки населения

О взаимодействии с депутатами Псковской городской Думы и мерах поддержки медиков и учителей рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

– Александр Николаевич, недавно вы встречались с коллегами из Псковской городской Думы и обсуждали возможности благоустройства города. Речь шла о таких источниках финансирования для благоустройства, как инициативное бюджетирование и ТОСы. Вопрос тут упирается в инициативность с жителей в большей степени? Законодательный инструментарий создан.

– Это зависит от администрации города, больше от УГХ – управления городского хозяйства города. Они должны максимально способствовать инициативе жителей города Пскова. Если кто-то активно выходит с инициативой, я как депутат готов помогать, чтобы привлекать деньги из регионального бюджета.

Инициативное бюджетирование и ТОСы дополняют комфортную городскую среду. В предыдущие периоды была и муниципальная программа комфортной городской среды, сейчас выделяются деньги из федерального бюджета на неё, а это является дополнением. Там более расширенный список того, что можно делать. Рекомендую депутатам данным инструментом пользоваться. Как им (ТОСом – ред.) воспользоваться – это право людей Задача администрации – помочь сделать это наиболее эффективно.

– Вы сказали, что городские власти могут и должны способствовать развитию инициативности. Каким образом это возможно? Это отсутствие бюрократии, например?

– Это доступность городских чиновников или городских депутатов для жителей. Чтобы люди спокойно могли прийти на прием, попросить о помощи, которую смогут получить. Если доступность будет – все остальное тоже будет решаться.

– В последнее время коллеги из Псковской городской Думы не только вас, но и всех своих областных коллег приглашают для того, чтобы осуществить взаимодействие. Получается работать с городскими депутатами?

– Это очень хорошая инициатива. Я её поддерживаю. У нас немножко разные задачи. Задача городского депутата – на местах общаться с людьми. Это обратная связь, которая помогает правильно оценить итоги того, что делает администрация.

У областных депутатов задача несколько другая. Мы решаем вопросы касаемо как бюджета, так и законов, которые должны работать на территории всей области. Общение с городскими депутатами позволяет оценивать, как эти решения влияют на наших жителей. Очень здорово, что такая практика общения состоялась, она будет постоянна.

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– Дополнительные меры поддержки учителей и медиков на встрече с депутатами презентовал губернатор Михаил Ведерников. В регионе есть, и все мы об этом знаем, кадровые проблемы и с педагогами, и с медиками. Какими мерами поддержки можно попытаться переломить эту ситуацию?

– Мы встречались. Это волнует правительство, это волнует высшее должностное лицо региона. Очень важно понимать проблематику. Меры поддержки - в основном, жилье молодым специалистам и дополнительные выплаты.

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Все, что предлагал губернатор, я считаю, что будет действенно. Я предложил учесть возможность преподавания студентами старших курсов в школах. Вера Васильевна (Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области - ред.) меня поддержала. Она сказала, что такая возможность есть. Что это даст? Для студентов старших курсов – это, во-первых, опыт, а во-вторых, это дополнительные деньги, которые они смогут потратить на свои личные нужды. Очень важно, что это ещё будет прививать любовь к профессии. Это фактически дополнительная практика. Если молодые специалисты будут преподавать и им это понравится, то они в дальнейшем свяжут свою судьбу с этой профессией. Такая практика уже есть у медиков. Они тоже могут работать младшим медицинским персоналом в учреждениях, обучаясь на старших курсах.

Беседовала Любовь Кузнецова