Политика

«Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 февраля. Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о муниципальной реформе, которая проходит в псковском регионе. Напомним, ее первопроходцами готовы стать шесть районов - Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский. В региональный парламент поступили соответствующие законопроекты о преобразовании данных районов в муниципальные округа. Такие же преобразования планируются и в Новоржевском районе, расположенном на территории депутатского округа Армена Мнацаканяна. На 17 февраля назначены публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа.

В чем суть муниципальной реформы, что она даст для районов и как скажется на развитии местного самоуправления?