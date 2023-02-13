Политика

Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего

Плюсы преобразования района в муниципальный округ перечислил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По муниципальной реформе могу сказать – людям бояться нечего. Как был, например, Новоржевский район, так и останется в своих границах», – сказал Армен Мнацаканян.

Как объяснил вице-спикер, при муниципальной реформе упразднят волости. Однако он напомнил, что до 2006 года волости были сельским советом.

«Не будет волостных депутатов. Собирать там депутатов тоже целая проблема, мы же понимаем, кто в деревне живет. Полномочия остаются. Никто никуда не уходить. Просто усиливается вертикаль», – добавил он.

Напомним, первыми муниципальными округами готовы стать шесть районов - Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский. В региональный парламент поступили соответствующие законопроекты о преобразовании данных районов в муниципальные округа. Такие же преобразования планируются и в Новоржевском районе, расположенном на территории депутатского округа Армена Мнацаканяна. На 17 февраля назначены публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа.