Политика

Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы – Армен Мнацаканян

Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Власть не утратит контакт. Наоборот, будет еще интереснее и сильнее», – сказал Армен Мнацаканян.

По мнению вице-спикера, самым главным будет являться то, что глава района будут осведомлен о том, что требовалось для волости в различных сферах жизни.

Напомним, первыми муниципальными округами готовы стать шесть районов - Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский. В региональный парламент поступили соответствующие законопроекты о преобразовании данных районов в муниципальные округа. Такие же преобразования планируются и в Новоржевском районе, расположенном на территории депутатского округа Армена Мнацаканяна. На 17 февраля назначены публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа.