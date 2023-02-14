Политика

Лучшую избирательную систему обсудили в Пскове

Дискуссионную площадку «Лучшая избирательная система всех времён и народов» провел новый состав Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области в Поганкиных палатах сегодня, 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В работе дискуссии приняли участие представители региональных отделений политических партий, руководство и сотрудники аппарата Избирательной комиссии, представители Общественного совета и другие.

Открыл мероприятие председатель Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков. В ходе выступления он поблагодарил генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову за предоставленную площадку и передал ей слово. Светлана Мельникова отметила, что место для проведения дискуссии было выбрано не случайно.

«Площадка для вашей дискуссии была выбрана не случайно. Благодаря Министерству культуры рождается новая историческая экспозиция. История вечевой республики – ярчайшая страница история Псковской земли», – сказала она.

Первым со своим докладом на тему «Псковское вечевое право как лучший пример народной демократии» выступил член Общественного совета при облизбиркоме Александр Седунов. Данная тема вызвала активную дискуссию.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин рассказал об особенностях голосования в странах Центральной Азии. Он отметил грамотную верификацию, учет явки в течение дня и интерактивный подсчет голосов.

«Надеюсь, что будем двигаться в рамках направления. Было бы хорошо, если бы на Госуслугах появилась кнопка просмотра агитационных материалов. Надеюсь, что мы к этому придем», – заключил он.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, представляя свой доклад, посвященный отличию избирательной комиссии РФ, уточнил, что он приведет примеры других избирательных систем и представители партии сами могут сравнить их.

«Я предлагаю послушать, чего бы вы лишились как партия, если бы мы следовали избирательным системам других стран. И вы решите, хороша ли избирательная система Российской Федерации», – представил председатель облизбиркома свой доклад.

Также прозвучали доклады на такие темы, как «Избирательная система РФ: Псковская область», «Избирательные системы зарубежных стран. Отвечает ли избирательная система Российской Федерации демократическим принципам?».

Напомним, в обновленный состав Общественного совета при областной Избирательной комиссии вошли 12 представителей различных сфер деятельности — сотрудники учреждений образования, представители средств массовой информации, культуры, электоральные юристы, специалист в области электронного голосования, ветеран избирательной системы Псковской области.