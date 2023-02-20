Политика

«Дневной дозор»: ожидания от послания президента Федеральному собранию 21 февраля

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ожиданий от послания президента 21 февраля. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин обратится с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию.

По традиции глава государства подведёт итоги прошедшего года и обозначит стратегические ориентиры, а часть из сказанного ляжет в основу новых законов. Точный перечень тем послания пока неизвестен. В преддверии обращения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил только, что в нынешнем послании будет сделан акцент на текущей ситуации и главными темами будут спецоперация, экономика и социальная сфера.

Политообзреватели и конспирологи выдвигают самые разные версии. Эксперты предполагают, что в своем выступлении президент затронет такие темы, как поддержка участников спецоперации, оснащение армии, модернизация военно-промышленного комплекса и противостояние санкциям Запада.

Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов, чего они ждут от послания главы государства? На какие вопросы рассчитывают получить ответы? Какие, на их взгляд, актуальные темы должны быть затронуты в послании? Об этом в программе «Дневной дозор».

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что ждет от послания президента оценки сегодняшней ситуации. Более того, она добавила, что в выступлении главы государства могут быть затронуты важные бюджетные вопросы.

«Во-первых, полагаем, что будет дана оценка сегодняшней ситуации. Это анонсировал уже и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что будут освещены вопросы, которые нас беспокоят: вопросы проведения специальной военной операции и её итогов, основных направлений и задач. И второе: вы, наверное, знаете о том, что у нас переносятся некоторые правительственные заседания – Совет Федерации и Государственная Дума будет заседать 22 февраля. Мы полагаем, что это связано именно с бюджетными вопросами. Поэтому послушаем, увидим и будем дальше работать».

Послание президента обычно одно из самых значимых событий в году, утверждает депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он предполагает, что будут затронуты самые актуальные для россиян темы: ход СВО, социальные вопросы и внешняя политика.

«Хотел бы в первую очередь сказать, что послание президента – главное событие в году, его все ждут, потому что поднимаются, наверное, самые важные темы, которые касаются нашей страны и граждан. По практике прошлых посланий, я могу с уверенностью сказать, что будут затронуты разные темы. Это не только специальная военная операция, хотя это, наверное, главное, о чем возможно будет говорить президент. Но мы все-таки ожидаем, что президент затронет и другие направления. Это обычно социальные программы, поддержка многодетных семей, поддержка и развитие детей, поддержка пенсионеров, развитие экономики, поддержка отечественных производителей – вот такие значимые для России программы. Конечно, президент затронет и внешнюю политику. Ожидаются высказывания по многим направлениям: как мы будем дальше сотрудничать с Западом, какие позиции и какие отношения выстраиваем с Азией, с Китаем и Индией. Поэтому я думаю, что будет сказано много интересного и значимого для россиян. Ну, исходя из этого, конечно, и депутаты, и сенаторы будет выстраивать свою работу, законодательную деятельность, обеспечивать выполнение тех задач, которые озвучит президент в своем послании».

Нет смысла предсказывать и предполагать то, что будет озвучено в послании 21 февраля, уверен лидер фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. По его словам, необходимо понять посыл президента во время его выступления и двигаться в заданном направлении.

«Любителям делать прогнозы я всегда говорю так: дело в том, что у нас с президентом несколько разный уровень, а следовательно и несколько разное получение и владение информацией и, соответственно, кругозор. И делать какие-то предположения и умозаключения считаю просто делом неблагодарным. Я считаю, что нужно послушать, что скажет президент, понять, какой посыл дает нам президент, какое направление действий, и выполнять то, что скажет президент».

На взгляд руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, послание 21 февраля откроет старт предвыборной кампании 2024 года. Президент будет выступать как кандидат на выборы главы государства.

«Это будет старт его предвыборной кампании 2024 года. Это будет выступление кандидата в президенты, ориентированное исключительно на российскую аудиторию. И, собственно говоря, откроется президентская кампания Путина. Сутью этой президентской кампании будет референдум о доверии. На этих выборах будет зачищено все политическое поле, не будет ни одного конкурента, который составлял бы политическую альтернативу Путину. И кампания пройдет в режиме военной мобилизации. Это будет референдум военного времени. И все выступление Путина будет открывать эту президентскую кампанию длиной в один год».

По мнению координатора Псковского регионального отделения ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антона Минакова, скорее всего в послании президента будут подниматься вопросы спецоперации и глобальной мировой безопасности.

«Я считаю, что, как показывает история, сколько бы мы не планировали и не прогнозировали, что будет в послании президента, как правило, редко кто угадывает. И в данном случае вообще прогнозы дело неблагодарное. Но я думаю, безусловно, будут подняты вопросы СВО, вопросы Украины, глобальной мировой безопасности. Данный момент, мне кажется, будет одним из ключевых его посланий. А какие дополнительные вопросы будут подняты или обсуждаться? Нам с вами нужно подождать».

Послание в первую очередь будет посвящено годовщине начала спецоперации, предполагает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Также он отметил, что в стране сейчас происходит консолидация политических сил, поэтому после выступления главы государства могут быть определены приоритетные направления для совместного решения важнейших задач.

«Мы все видим, что это послание посвящено годовщине начала специальной военной операции. Наверное, основная тема и будет о ходе проведения спецоперации – подведение годовых итогов, также будут определены задачи на будущее. Второй момент я бы отметил следующий: после встречи президента с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе идет линия консолидация общества. Есть у нас проблемы различные, есть у нас свои взгляды на дальнейшее развитие государства и общества. Но, тем не менее, в данный момент необходимо, конечно, консолидироваться, чтобы те задачи, которые поставлены спецоперацией, были как можно быстрее достигнуты, чтобы наши воины возвратились домой живыми и здоровыми и занялись бы нашими экономическими вопросами, проблемами, которые КПРФ ставит уже на протяжении 20 лет. И мы видим, что понемногу эти вопросы, которые мы ставили, начинают воплощаться в жизнь. И мы надеемся, что после послания президента эти приоритеты будут определены, будем работать совместно».

Фонд «Общественное мнение» в последнее время отмечает рост тревожности в обществе. Предполагается, что главным фактором этого роста является ожидание послания президента, так как содержание выступление главы государства уже обросло множеством слухов и догадок. Но как отметили некоторые сегодняшние комментаторы, прогнозы - вещь неблагодарная.

Анастасия Сливинская