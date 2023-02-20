Новоржевские депутаты поддержали преобразование района в муниципальный округ

Собрание депутатов Новоржевского района поддержало преобразование района в муниципальный округ на внеочередной сессии сегодня, 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Основной вопросом сессии стало согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Новоржевский район», в муниципальное образование «Новоржевский муниципальный округ» и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа.
На сессии присутствовало 15 из 15 депутатов. Решение о согласии на преобразование приняли большинством голосов: 12 депутатов проголосовали проголосовали «за», трое выступили «против» (два депутата от КПРФ и один депутат от партии «Яблоко»).
17 февраля большинство участников публичных слушаний в Новоржеве поддержали инициативу преобразовать район в муниципальный округ.