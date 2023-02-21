Политика

Послание президента РФ нацелено в будущее – Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала послание президента РФ Федеральному Собранию, с которым глава государства выступил сегодня, 21 февраля. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Послание нацелено в будущее, оно мощное, проникнутое огромным уважением к участникам СВО, их близким, большим вниманием к народу России и очень сильным чувством Родины. Основное, что хотела бы отметить в послании президента, – спокойная уверенность в правоте, ясный план действий и вера в Россию и ее народ», – отметила сенатор.

Она отметила важность всесторонней поддержки армии, создание специального фонда, который возьмет на себя полную поддержку и сопровождение участников СВО и их семей. «Это позволит решать все вопросы в одном месте, все будут знать, куда обращаться. И очень важно, чтобы специалисты фонда работали четко, оперативно, профессионально и главное – с человеческим подходом», – подчеркнула Елена Бибикова.

Она также отметила блоки вопросов, касающихся обновления системы среднего и высшего образования, распространения государственной программы материнского капитала на новые регионы и возможность получить материнский капитал на детей, рожденных с 2007 года – с начала действия программы в РФ.

«Расширен план работы в части поддержки малого и среднего предпринимательства, других сфер экономики. Акцент сделан президентом в адрес большого бизнеса, для которого правильнее развиваться в сфере отечественной экономики», – добавила сенатор.