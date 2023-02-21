Политика

Михаил Ведерников о послании президента: Поддержка участников СВО и модернизация сферы ЖКХ – ключевые для Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал послание президента РФ Федеральному Собранию, с которым глава государства выступил сегодня, 21 февраля. Видеообращение с акцентами на ключевых моментах послания президента, которые отразятся на жителях Псковской области, губернатор опубликовал в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона отметил, что президент очень детально озвучил свою позицию о том, что сегодня происходит в мире, и что нужно делать нашей стране. Был представлен целый блок мер поддержки экономики и граждан.

«Если говорить о Псковской области, можно выделить два ключевых момента. Первый – создание государственного фонда поддержки участников СВО их их семей, для нас это имеет особое значение. Конечно, очень важно, чтобы наши военнослужащие, мобилизованные, добровольцы имели возможность выезжать домой в краткосрочный отпуск. Мы находимся на постоянной связи с командирами, действительно, такой запрос есть», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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Также он добавил, что важным блоком для Псковской области является акцент на модернизацию сферы ЖКХ.

«На неё в течение нескольких лет будет выделено 4,5 трлн рублей. Для нашей области это имеет особое значение. В этой части многое сделано в плане реализации нацпроектов, взаимодействия с фондом. С учётом износа сферы ЖКХ региона мы сделаем всё, чтобы во всех этих программах максимально участвовать», – уточнил губернатор.

Добавим, в состав псковской делегации, принимающей участие в церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, традиционно входят губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сенаторы и депутаты Государственной Думы. В 2023 году выступление главы государства проходило в Гостином Дворе. В послании президент подводит итоги и обозначает стратегические ориентиры.