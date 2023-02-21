Политика

Бороться с партией власти стало ещё сложнее – координатор псковского отделения ЛДПР

Конкурировать с «Единой Россией» остальным политическим партиям стало сложнее. Об этом сообщил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Задача максимум для ЛДПР – победа, задача минимум – стать партией №2. Безусловно, мы понимаем, что с партией власти в нынешнее время бороться стало ещё сложнее, чем несколько лет назад. Их возможности по применению административного, финансового и других ресурсов и рычагов очень велики, таковых нет у партии от оппозиции», – отметил лидер псковских либерал-демократов.

Антон Минаков также подчеркнул, что предвыборная кампания партии не прекращается и идёт весь созыв.

«Каждое обращение, запрос гражданина, который удалось решить – это избирательная кампания, а не улицы, увешанные листовками и эмблемами, рекламными роликами. Конечно, мы будем вешать баннеры, ЛДПР принимает условия игры, но избирательную компанию мы ведём в течение всего созыва», – добавил он.