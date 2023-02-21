Политика

Олег Брячак: Послание президента зарядило позитивом и дало импульс для работы

Председатель Совета реготделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое он озвучил 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии.

«В своём послании президент четко поставил всем нам задачи, каким образом мы будем достигать развития во всех сферах жизнедеятельности нашего государства: и в образовании, и в медицине, и в науке, и так далее», – сказал Олег Брячак.

Также депутат подчеркнул слова Владимира Путина об устойчивости российской экономики.

«Президент сказал, что мы не должны привыкать жить в новых реалиях – беспрецедентных санкциях со стороны западных стран, – мы должны в этих условиях развиваться, и это здорово. Прекрасный посыл всем нам, его речь зарядила позитивом и дала сильный импульс для работы», – добавил лидер псковских эсеров.

Кроме того, Олег Брячак отметил часть послания о поддержке участников СВО.

Напомним, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Президент объявил о решении приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также в своей речи он сообщил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы.