Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Юрченко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко.

Ведущая Любовь Кузнецов обсудит с ней вопросы депутатской деятельности. Можно ли депутату неделями не появляться на своем избирательном округе? Как на 8-м округе продвигается работа по развитию ТОСов и что там будет выполнено в плане благоустройства? Почему для Натальи Юрченко важно участвовать в работе по поддержке наших военнослужащих-участников спецоперации?

Трансляция завершена.