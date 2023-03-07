Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда, постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко будут обсуждать с радиослушателями самые интересные и важные темы общественно-политической повестки.

5 марта исполнилось 70 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Эта круглая дата вновь актуализировала споры вокруг личности одного из самых неоднозначных руководителей государства в отечественной истории. Для одних он - палач и тиран, для других победитель фашизма и деятель, обеспечивший развитие страны на многие десятилетия вперед. Почему даже спустя десятилетия российское общество не «отпускает» Сталина и есть ли шанс для примирения сторон?

Тем временем в России продолжается переформатирование политической системы. Драйвером этого процесса стало беспрецедентное обострение отношений России и коллективного Запада на фоне спецоперации РФ на Украине, после чего «маски сброшены» и «как раньше уже не будет». Одно из следствий перемен, которые мы наблюдаем во внутренней политике, - консенсус, участниками которого стали практически все системные партии, поддерживающие курс федерального руководства. Нужна ли стране оппозиция в этот непростой период и следует ли ждать возвращения к однопартийной системе?

Что в условиях новой политической реальности ждет партию «Яблоко» - как на федеральном уровне, так и в нашем регионе? Депутат Госдумы от «Справедливой России» обратился в Минюст, он призывает ликвидировать партию, в действиях которой усматривает признаки экстремизма. Получит ли эта инициатива продолжение, какими могут быть последствия и что происходит во взаимоотношениях псковских яблочников с региональными властями в Псковской области?

Ответы на эти вопросы ведущие «Сообразим на троих» будут искать вместе с радиослушателями. Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира – 56-73-72.

Трансляция завершена.