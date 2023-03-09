Политика

Александр Козловский: «Народная программа» остается приоритетным направлением в работе «Единой России»

Реализация «Народной программы» остается приоритетным направлением в работе «Единой России». Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

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Во всех регионах страны сегодня активно ведутся строительство и ремонт социальных объектов, а также развитие городских территорий. В 2022 году партия активно работала над реализацией «Народной программы» в Псковской области. Отдельно парламентарий отметил капитальный ремонт школ.

«В нашем регионе в порядок были приведены 33 учреждения образования. В этом году к проекту будут подключены еще 10 школ региона», – сообщил Александр Козловский.

Кроме того, вместе в Госдуме принимали законы, направленные на сокращение бюрократических нагрузок с учителей.

В прошлом году старшеклассники Псковской области получили возможность на Госуслугах пройти бесплатные двухлетние курсы программирования. Эта программа действует по всей стране, уточнил депутат.