Политика

Облизбирком принял решение провести выборы в муниципальных округах Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области приняла решение провести выборы в восьми муниципальных округах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«28 февраля на сессии областного Собрания депутатов инициатива 8-ми муниципальных образований о преобразовании в муниципальные округа получила законодательное подкрепление. С вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появился Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский муниципальные округа. Учитывая изложенные обстоятельства и требования законодательства о выборах на 38-м заседании члены избирательной комиссии приняли решения о возложении полномочий по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления, местного референдума на ТИК муниципальных округов», - рассказали в облизбиркоме.

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Напомним, соответствующие законы вступили в силу 14 марта, а переходный период, когда будут продолжать работать прежние органы власти, продлится до 2024 года.