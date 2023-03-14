Политика

Валентину Понизовскую переизбрали на пост председателя Совета муниципальных образований Псковской области

Главу Красногородского района Валентина Понизовская переизбрали председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» на третий срок. Решение приняли на отчетно-выборном собрании Ассоциации, которое прошло сегодня, 15 марта, в Опочке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ее с победой и отметил ее значимый вклад в развитие объединения. Он обратил внимание, что Совет муниципальных образований Псковской области уже без малого 30 лет эффективно способствует взаимодействию органов местного самоуправления и государственной власти и служит действенной площадкой для формирования комплексного подхода к развитию муниципалитетов и защиты их интересов. Только за последний год почти на 12% проиндексированы нормативы на финансирование уличного освещения, на 44% — нормативы на водоснабжение. По предложению Ассоциации увеличена зарплата специалистов местных администраций. Кроме того, муниципалитеты освобождены от расходов на освещение региональных дорог в пределах населенных пунктов.

«Хочу поблагодарить Ассоциацию за конструктивный подход, за то, что эти темы поднимали и прорабатывали, формулируя свои предложения. Также системно и взвешенно теперь мы должны отработать вопросы в сфере коммунального хозяйства и прийти к принятию соответствующей региональной программы», — сказал губернатор Михаил Ведерников. Он анонсировал тематическую стратегическую сессии по вопросам ЖКХ на следующей неделе, в рамках которой планируется разработать критерии оценки эффективности деятельности муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, скорректировать работу муниципалитетов и их зону ответственности.

В части эффективности деятельности Ассоциации Михаил Ведерников сделал упор на командный характер работы, когда районы через Совет могут вносить на обсуждение волнующие вопросы и проблемные темы и получать поддержку своих решений от правительства Псковской области и депутатского корпуса.

«Рассчитываю, что вы и дальше будете активно проводить личные встречи, внимательно разбирать обращения жителей, чтобы понимать их ожидания и обеспечивать эффективную обратную связь на всей территории области. Также нужно активно пользоваться всеми возможностями для развития наших сел, деревень, городов, каждой улицы и каждого двора. Это сложная работа, но она окупает все приложенные усилия», — подчеркнул губернатор.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов присоединился к поздравлениям и поблагодарил Валентину Понизовскую за сплочение региональной команды. Он обратил внимание районов на грамотное использование имеющихся инструментов развития и рекомендовал всегда действовать на опережение.

В ответном слове Валентина Понизовская выразила признательность за высокую оценку работы. От имени глав муниципальных образований заверила, что Ассоциация готова продолжать командную эффективную работу совместно с правительством региона и областным Собранием депутатов. «Мы готовы выйти на новый уровень взаимодействия в соответствии с требованиями времени», — сказала она.

Добавим, в рамках отчетно-выборного собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» были избраны заместители председателя и ревизионная комиссия, а также принят ряд внутренних документов.

В тематической части собрания были обсуждены вопросы практического взаимодействия.