Политика

Секретарь белорусской ЦИК выступила на межрегиональном форуме в Пскове

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Елена Балдовская выступила перед участниками первого межрегионального форума территориальных избирательных комиссий, который стартовал в Пскове сегодня, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступление Елены Балдовской прошло в рамках работы первой секции форума - «Международное избирательное право на примере Республики Беларусь».

Секретарь белорусской ЦИК, начиная свое выступление, заметила, что 2022 год был значимым для страны: прошел референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Напомним, теперь в Белоруссии число президентских сроков ограничили до двух, а также приняли норму, согласно которой президента, прекратившего исполнение полномочий, не смогут привлечь к ответственности за те действия, которые он совершал на своём посту. Помимо этого, в Конституцию внесли ряд других изменений.

Елена Балдовская рассказала коллегам об изменениях и поделилась опытом организации и проведения выборов в Белоруссии.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на открытии форума, заметил, что наличие спикера из Белоруссии дает форуму право называться международным, а не межрегиональным.

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Напомним, на площадке форума сегодня работают 90 человек, 45 представителей ТИКов. Участники приехали из 12 регионов России.