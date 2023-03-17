Политика

Избирательная система в Псковской области отличается новациями - Элла Памфилова

Избирательная система в Псковской области отличается новациями и креативностью, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе видеообращения к участникам первого межрегионального форума территориальных избирательных комиссий, который стартовал в Пскове сегодня, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Избирательная система в Псковской области отличается новациями, здесь всегда много интересных предложений, креативности, Игорь Александрович (Сопов - председатель Избирательной комиссии Псковской области - ред.) в этом плане умелец. И форум, который рождается у вас, дорогого стоит», - сказала Элла Памфилова.

Отдельно она поприветствовала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова и представителей Избирательной комиссии Псковской области, которые присутствовали на открытии форума.

Также Элла Памфилова обратилась к представителю Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь. Она отметила, что между центральными избиркомами РФ и Белоруссии складывается «равноправное партнерское взаимодействие на основе теплых человеческих отношений».

Затем она напомнила, что избирательной системе России в этом году исполняется 30 лет. По мнению Эллы Памфиловой, система постоянно меняется и обновляется, сохраняя при этом «глубокие традиции народовластия», существующие в России.