Политика

Игорь Дитрих о значимости ТОСов для населения Псковской области

В Псковской области функционирует свыше 400 территориальных общественных самоуправлений. О том, как жители Дедовичского, Бежаницкого Опочецкого и Локнянского районов изменили своё отношения к конкурсам для благоустройства территорий, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

– Игорь Иванович, дело к лету - близится сезон благоустройства. Какие крупные проекты планируются реализовывать в этом году в четырех районах вашего избирательного округа? Напомню, в территорию вашего округа входят Дедовичский, Бежаницкий, Опочецкий и Локнянский районы.

– Для районов Псковской области все проекты крупные. Для них не бывает мелких проектов. Предыдущие годы кто-то сопротивлялся, кто-то сомневался, некоторые из этих районов активно приняли участие. Локня была немножко в отстающих, у ее совсем было мало проектов и ТОСов, но сейчас все уже научились и поняли, что это правильно. И финансовые средства на эту деятельность мы тоже каждый год увеличиваем. До 30 марта можно подать заявки на конкурс. По Бежаницам подготовлено 20 проектов, заявок подано 19, по Дедовичам – проектов 22, заявок подано 16, Локня – 15 проектов, 12 заявок уже подано, Опочецкий район – 26 проектов, 19 заявок подано. Очень распространено благоустройство территорий, детские спортивные площадки, благоустройство общественных кладбищ, водоснабжение, освещение, ремонт воинских захоронений, ремонт дорог, пожарные водоемы, контейнерные площадки. Диапазон очень широкий.

– Следует напомнить, что с этого года максимальная сумма для ТОСа – это 500 тысяч рублей.

– Учитывая, что если произойдет объединение в муниципальные округа, значит, будет аккумуляция денежных средств. Они увидят, что если это все осуществится, то тогда на 2024 год мы получим очень серьезную волну заявок, обоснованных, финансово обеспеченных и, конечно, направленных, прежде всего, на улучшение жизни населения именно маленьких сел, деревень, нашей глубинки.

– В Псковской области зарегистрировали 401 ТОС. Как вы говорите, успехи этого года дадут новую динамику развития этого процесса.

– Ещё же будут проекты по программе модернизации ЖКХ. Когда научились на проектной работе с ТОСами, то меньше будет проблем именно в организации проектов и их написания в поддержку этой программы для получения гранта.

– Есть и другие программы. Наши районы участвуют в программах комплексного развития сельских территорий. Что у вас в Опочке делают по этой программе?

– По этой программе был сделан полностью вал. Построен в предыдущие годы парк. Мы активно участвуем. Сейчас участие в программах проходит по другим правилам, что более правильно. Сначала необходимо обосновать для чего это надо, на что, что от этого будет для населения, муниципалитета, здоровья, спорта. Вот вам средства – осваивайте. Еще хорошо, чтобы это все было освоено. Есть примеры, когда деньги не осваиваются.

Беседовала Любовь Кузнецова