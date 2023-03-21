Политика

КПРФ не рассчитывает на возможность организации митингов в преддверии выборов в Псковской области

КПРФ не рассчитывает на возможность проведения митингов в преддверии выборов в Псковской области. Об этом один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы понимаем, что улицу нам не дадут (по примеру того года). Нам всячески скажут, что кто-то на это место уже заявился, что это место занято», - предположил Дмитрий Михайлов и отметил, что КПРФ будет работать с протестно настроенным электоратом в социальных сетях.

По его словам, на данный момент коммунисты собирают предложения сторонников партии, в том числе, для программы кандидата на должность губернатора Псковской области. «У нас есть еще один рычаг - это наказы избирателей, где мы, по областному закону, должны подготовить до 1 мая предложения на следующий год», - отметил Дмитрий Михайлов.

Ранее сообщалось, что кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривает в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии. Речь идет о депутате Псковской городской Думы, экс-заместителе главы города Александр Баеве и секретаре обкома, депутате Псковского районного собрания Александре Ножке.

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