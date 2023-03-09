Политика

В КПРФ назвали двух потенциальных кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривает в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

По его словам, речь идет о депутате Псковской городской Думы, экс-заместителе главы города Александр Баеве и секретаре обкома, депутате Псковского районного собрания Александре Ножке.

Александр Баев

Кто из них представит партию на выборах, станет известно после того, как кадровая комиссия примет решение, а затем пройдут необходимые согласования кандидатуры в ЦК КПРФ и региональном отделении партии.

Александр Ножка

Как сообщалось ранее, до конца 2022 года обком принимал предложения по кандидатурам от местных отделений партии.

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В результате был сформирован список из семи фамилий. Кроме Александра Баева и Александра Ножки, в «лонг-лист» входили Петр Алексеенко, депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко, депутат Госдумы, член совета «Левого фронта» Анастасия Удальцова, секретарь Псковского обкома КПРФ, глава фракции в областном Собрании Дмитрий Михайлов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, экс-кандидат от КПРФ на выборах губернатора Псковской области в 2018 году Аркадий Мурылев. По информации из обкома КПРФ, двое последних отказались от участия в избирательной кампании в качестве кандидатов.

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Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Ранее о готовности пойти на второй срок объявил действующий глава региона Михаил Ведерников.