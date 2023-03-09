В КПРФ назвали двух потенциальных кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривает в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.
Александр Баев
Кто из них представит партию на выборах, станет известно после того, как кадровая комиссия примет решение, а затем пройдут необходимые согласования кандидатуры в ЦК КПРФ и региональном отделении партии.
Александр Ножка
Как сообщалось ранее, до конца 2022 года обком принимал предложения по кандидатурам от местных отделений партии.
В результате был сформирован список из семи фамилий. Кроме Александра Баева и Александра Ножки, в «лонг-лист» входили Петр Алексеенко, депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко, депутат Госдумы, член совета «Левого фронта» Анастасия Удальцова, секретарь Псковского обкома КПРФ, глава фракции в областном Собрании Дмитрий Михайлов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, экс-кандидат от КПРФ на выборах губернатора Псковской области в 2018 году Аркадий Мурылев. По информации из обкома КПРФ, двое последних отказались от участия в избирательной кампании в качестве кандидатов.
Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Ранее о готовности пойти на второй срок объявил действующий глава региона Михаил Ведерников.