Политика

Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на портале госуслуг?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему оценки эффективности деятельности депутатов, мэров и губернаторов через портал госуслуг. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Россияне в социальных сетях любят сетовать, что власти всех уровней не всегда справляются со своей работой. Что делать в таком случае обычным гражданам, которых не устраивает эффективность работы чиновников и депутатов?

С депутатами, главами муниципалитетов или регионов все более-менее понятно: не нравится работа одних, можно проголосовать на следующих выборах за других. Единственная сложность в том, что такая возможность выпадает раз в пять лет.

Но прямые выборы существуют не везде. Высказать таким способом свое недовольство, например, главе города, уже не получится. В Пскове последние прямые выборы мэра состоялись в 2004 году. А в 2005 году депутаты Псковской городской Думы приняли поправки в Устав Пскова, согласно которым прямые выборы градоначальника отменялись, да и в целом ликвидировалось понятие одноглавой модели правления. Но в прошлом году Псков снова вернулся к единоначалию, однако принимали решение о назначении мэра Пскова не горожане, а депутаты городской Думы.

Конечно, у чиновников есть своя система оценки эффективности, но по ней власть оценивает сама себя. Из-за этого не всегда реальная картина на местах соответствует отчетам «наверх».

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Они внесли в Госдуму законопроект, который позволит россиянам оценивать эффективность деятельности депутатов, мэров и губернаторов через портал госуслуг. Делать это предлагается раз в год.

Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на Госуслугах? Как она может повлиять на качество их работы? Инициатива «Новых людей» - это эффективный инструмент контроля за деятельностью депутатов и чиновников или популизм? Об этом в программе «Дневной дозор».

Сейчас существует проблема получения от граждан обратной связи, а она необходима, объясняет лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. По его словам, гражданам нужно дать возможность оценивать работу и законодательной, и исполнительной власти.

«Инициатива здравая. Сейчас есть проблема обратной связи. Где мы можем получить достоверную, стопроцентную обратную связь? В социальных сетях? Не думаю. На каких-то профильных сайтах – тоже. Госуслуги - там есть система защищенности аккаунтов, есть доверие к самой системе. Обращения не будут фейковыми или не будет злоупотребления обращениями. Сама площадка Госуслуг – это правильно. Что касается вопроса: нужно это делать или не нужно. Вопрос эффективности. У нас есть фракции в областном парламенте, которые за полтора года внесли ни одного законопроекта, которые постоянно занимаются популизмом, а есть фракции, которые внесли законопроект, буквально вчера, по-моему, первый. Потом они будут говорить о какой-то работе. Гражданам должны дать возможность оценивать как депутатов, законодательную власть, так и чиновников, исполнительную власть.

Самое главное в работе депутата — общение с избирателями, это и есть обратная связь с ними, объясняет первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Однако, на его взгляд, есть смысл создать закон об отзыве депутатов за их некачественную работу.

«Работа депутата во многом зависит от общения со своими избирателями, от тех запросов, предложений, проблемных вопросов, поступающих от них. Сейчас все идет к цифровизации, контролю за всеми органами власти. Госуслуги, возможно, как один из способов работы с избирателям, чтобы они тоже смотрели. КПРФ давно предлагала, и все никак это не проходит: у нас нет закона об отзыве депутатов за плохую работу. ...Это еще одна из инициатив "Новых людей". Может быть, им больше заниматься нечем, как придумывают различные такие предложения? Самое главное – это встречи с избирателями, отчет перед ними, отвечать на все их заявления, предложения и вопросы».

В целом, от инициативы не будет ни вреда, ни пользы, считает лидер фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук. Он объяснил, почему оценка граждан никак не отобразит реальную картину и не повлияет на выборы.

«В теории, в идеале – это оценка за счет голосования. Человек себя не проявил - за него не голосуют, партия себя не показала - за нее не голосуют. Думаю, это просто лишнее шевеление будет на самом деле. Хотя почему бы и нет? Скажем так, если это не повлечет никакие финансовые ресурсы, почему бы не оставить. Хотя в этом случае будет странная картина. У нас от этого пострадает, наверное, партия власти. В инициативе не вижу ничего плохого, но и хорошего тоже. На самом деле это ни на что не повлияет. Учитывая активность наших людей, никто ничего оценивать не будет. У нас большая часть населения даже не знает, какой депутат у них в округу».

Оценка деятельности депутатов и чиновников через Госуслуги излишняя, считает глава Пыталовского района Вера Кондратьева. По ее словам, не все граждане привыкли к цифровым технологиям, кто-то еще даже не зарегистрирован на Госуслугах.

«Честно говоря, с этим нововведением не знакомилась. Вот то, что сейчас я могу вам сказать – считаю это излишним. Через Госуслуги у нас сейчас идет голосование по городской комфортной среде. Людей это очень напрягает. Они сказали, когда мы подходим к ним на каких-то пространствах, открытых мероприятиях, что им проще в открытую сходить, проголосовать, чем заходить через Госуслуги. Тем более большое количество людей еще там не зарегистрированы».

Пока что инициатива вызывает вопросы: и по технической части, и по бюджетной, утверждает координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Однако он напомнил, что для любого депутата самый главный показатель его работы — это результат на выборах.

«Я всегда поддерживаю все инициативы, будь то нашей партии, будь то коллег по другим фракциям, которые направлены на то, чтобы больше контролировать и иметь больше возможностей для оценки деятельности как чиновников, так и депутатов. Никаких принципиальных возражений по этому законопроекту нет. Текст еще не видел, но переговорил с коллегой Маковским, поскольку имеется много вопросов. В первую очередь, потребуют ли данные изменения дополнительных затрат из бюджета? Второе – как это будет выглядеть чисто технически? Вводя новую систему, нужно смотреть, чтобы она уже на начальных этапах работала нормально и не усложняла жизнь. Это должно быть все достаточно автоматизировано и отлаженно, делаться быстро, чтобы не уходило много времени. Требуется серьезная проработка и со стороны программистов портала Госуслуг, поскольку с технической точки зрения не совсем понятно, как будет даваться оценка, по каким критериям и как это будет выглядеть. Пока свою точную оценку по законопроекту я дать не могу. Против самой идеи ничего не имею, надо лишь детально и досконально изучить, как ее можно будет и можно ли будет эффективно реализовать. Хотелось бы напомнить, что для любого депутата показатель его работы – это его результат на выборах. Если депутат работает эффективно, фракция и его коллеги по партии довольны и избиратели довольны, то, соответственно, депутат получает возможность баллотироваться на следующий срок при поддержке избирателей, своих коллег».

Нужно распространить законопроект не только на избираемые должности, но и на назначенных чиновников, утверждает лидер фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. По его мнению, отношение людей к работе того или иного человека — лучшая оценка его эффективности.

«Данная инициатива партии "Новые люди" имеет под собой определенный смысл. У некоторых депутатов имеется достаточно серьезный финансовый ресурс, на который можно организовать свою предвыборную кампанию. Даже если этот чиновник, депутат или губернатор работал неудовлетворительно весь срок, грамотные дорогие пиарщики сделают так, что данный гражданин сможет победить на выборах повторно. Для того, чтобы какой-то индикатор и показатель работы тех или иных выборных должностных лиц был, я думаю, что данная инициатива имеет под собой основу. Я бы ее расширил и распространил не только на депутатов и губернаторов, а вообще на всех чиновников, чтобы и граждане, и вышестоящее руководство этих чиновников видело, насколько реально, хорошо или плохо работает тот или иной чиновник. Наши чиновники – большие мастера подачи красивых отчетов наверх, у них всегда хорошие цифры, бодрые доклады. Послушав наших чиновников, ты думаешь, как мы здорово живем, а выходя на улицу, видишь лужи, ямы, видишь недовольных граждан и нашу реальность. Я бы распространил данную инициативу вообще на всех чиновников. Отношение людей к работе того или иного человека – это самый главный показатель эффективности его работы».

По мнению инициаторов законопроекта, система оценки деятельности депутатов и чиновников через Госуслуги не потребует затрат из бюджета. В отличие от дорогостоящих избирательных кампаний. Тем более многие граждане уже постепенно привыкают к формату Госуслуг. Электронные голосования или опросы проводятся на этом портале, в том числе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Но готова ли власть услышать, что люди о ней думают на самом деле? По решению Госдумы будет видно.

Анастасия Сливинская