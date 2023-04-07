Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области

Известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом от «Партии роста» на выборах губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника в региональном отделении партии.
Сергей Шнуров. Кадр из фильма «Я худею»
Кроме Шнурова, федеральное руководство «Партии роста» рассматривает кандидатуру руководителя регионального отделения организации Игоря Романова. Окончательное решение по вопросам участия в выборах и определения кандидата будет принято в ближайшее время.
Напомним, Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста» в 2020 году.
Выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Ранее о готовности пойти на второй срок заявил действующий глава региона Михаил Ведерников.
В региональном отделении ЛДПР рассматривают три кандидатуры: координатора регионального отделения ЛДПР Антона Минакова, координатора городского отделения, депутата городской Думы Сергея Литвиненко и заместителя регионального координатора Артема Васильева.
Возможными кандидатами от КПРФ являются секретарь Псковского обкома партии Александр Ножка и персек псковского горкома партии Александр Баев.