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Общество

Путин включил псковского губернатора в состав Совета по развитию местного самоуправления

19.04.2023 17:12|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин включил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в обновленный состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Решение закреплено указом главы государства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото: пресс-служба Кремля

Совет при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления — совещательный орган, созданным в целях совершенствования государственной политики в области МСУ. Его основная миссия — подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления, а также обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в ходе определения и решения приоритетных задач направления.

Напомним, вчера, 18 апреля, Владимир Путин провел личную встречу с Михаилом Ведерниковым. Глава государства дал оценку команде псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах. 

Теги: #регион60 #президент
Источник: Псковская Лента Новостей
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