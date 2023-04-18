Политика

Михаил Ведерников поблагодарил региональную команду за развитие области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил свою команду за развитие Псковской области. Глава региона выступил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Президиум регионального политического совета партии за поддержку моей кандидатуры для участия в предварительном голосовании. Для меня большая честь снова взять на себя эту ответственность», – поблагодарил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что пять лет назад представил свое видение развития Псковской области.

Так, общая концепция укладывалась в основные положения федеральной стратегии развития национальной экономики и социальной сферы, которые потом легли в основу национальных проектов – основного двигателя развития всех регионов нашей страны. При этом мы сразу закладывали и те задачи, которые были обусловлены нашими региональными особенностями», - сказал губернатор.

К региональным особенностям Михаил Ведерников отнес необходимость увеличения объёма доступных бюджетных средств, развития экономики, здравоохранения, обеспечения и сохранения всех социальных обязательств.

«Сегодня коротко подведу предварительные итоги проделанной работы и обозначу основные векторы дальнейшего развития. Сразу подчеркну, что это не перечисление личных результатов. Всё, что удалось сделать в Псковской области за прошедшие пять лет, – это результат работы всей нашей большой региональной команды», – отметил он.

Михаил Ведерников перечислил тех, кто входит в состав этой команды, это правительство Псковской области, Псковское областное Собрание, главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов исполнительной власти, члены партии «Единая Россия» как и на муниципальном, так и на областном, и на федеральном уровне, представители в Федеральном Собрании, епархии и митрополии, лично Владыка Тихон, правоохранительные и надзорные органы, и все жители Псковской области.

«Мы все, вся наша "Команда 2018", каждый из нас внёс свой вклад в общее дело. Мы решили абсолютное большинство задач, которые ставили перед собой пять лет назад. Характерно, что и наш президент отметил успехи Псковской области именно как результат командной работы», – подчеркнул глава региона.

Также он напомнил слова президента России Владимира Путина в ходе встречи.

«Считаю, что это принципиально важно – потому что совместными усилиями действительно можно сделать буквально всё», - заверил Михаил Ведерников.