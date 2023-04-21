Политика

Александр Котов об инициативах оппозиции: Большинство из них откровенно популистские

Большинство законодательных инициатив, поступающих в Псковское областное Собрание депутатов от оппозиционный партий, носят популистский характер. Такое мнение озвучил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пусть мои коллеги не обижаются на меня, но в основном законодательные инициативы поступают популистского характера. Я об этом всегда открыто говорю на заседании, на сессии. Меня все время пытаются упрекнуть: инициатива от оппозиции, значит, она не проходит. Это неправда», – сказал Александр Котов

По словам спикера регионального парламента, есть примеры законодательных инициатив, хоть и малочисленных, когда объективно вносятся поправки и предложения: «Когда объективно вносятся поправки и предложения, которые заслуживают внимания, которые проработаны, указывают источник финансирования, они (инициативы - ред.) находят поддержку от депутатов партии "Единая Россия". Большинство инициатив, к сожалению, откровенно популистские, и мне кажется, что авторы такой законодательный инициативы заранее понимают, что она не пройдет», – заметил он.