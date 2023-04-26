Политика

Глава фракции ЕР в Новоржевском районном Собрании про работу Софьи Пугачевой: Терпение лопнуло

Руководитель фракции «Единая Россия» в Новоржевском районном Собрании депутатов Николай Соколов поддержал решение признать неудовлетворительной работу главы района Софьи Пугачевой в ходе очередной сессии 27 апреля. О причинах такого решения он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я поддержал это решение по причинам ее работы. Неоднократно в процессе ее работы и в этом году, и в прошлом году мы давали кредит доверия и указывали на те ошибки, которые она допускает, которые не согласовывает, не находит контакта с областным правительством. В этом году терпение лопнуло, и мы поставили неудовлетворительную оценку», – сказал Николай Соколов.

Он добавил, что причинами подобной оценки стала деятельность главы района в течение последних двух лет.

«Все. Это про совокупность всех моментов. Задал ей вопрос про СВО – никакого контакта ни с родителями, ни с женами военнослужащих. По поводу привлечения денежных средств в район, по поводу работы с администрацией, с ФОКОТами. Никакой работы. В администрации района шесть сотрудников, заместители не задерживаются. Ни с людьми не умеет работать, ни со своими сотрудниками, ни с народом. Нет встреч с народом, нет работы с народом, нет диалогов. Диалогов совсем нет», - уточнил Николай Соколов.

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Напомним, депутаты районного Собрания заслушали годовой отчет главы Новоржевского района Софьи Пугачевой в ходе очередной сессии 27 апреля. Работу главы муниципалитета признали неудовлетворительной большинством голосов (13 из 15).

Софья Пугачева (член партии «Яблоко») избрана главой Новоржевского района 8 сентября 2019 года, получив поддержку 45,95% голосов избирателей. 20 сентября 2019 года приступила к работе.