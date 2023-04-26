Политика

Александр Гончаренко о выдвижении на праймериз «Единой России»: Я партийный человек

Выдвижение своей кандидатуры на предварительное голосование «Единой России» для определения кандидата на должность губернатора Псковской области прокомментировал председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко. В рамках круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) он прежде всего напомнил, что является членом партии «Единая Россия»

«Я партийный человек. Меня пригласили на политсовет, потом на президиум и предложили выполнять функцию, которая у нас прописана в уставе нашей партии и других документах. Я добросовестно подумал, сказал, что готов», – пояснил Александр Гончаренко.

Председатель гордумы подчеркнул, что будет голосовать за другого участника процедуры предварительного голосования - действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Могу доказать и обосновать, почему. Те, кто сегодня говорят, что у нас есть в области люди, более готовые, смелые и находчивые, то я хотел бы на них посмотреть. А также послушать их в ходе предвыборной кампании. Губернатор за эти пять с небольшим лет продемонстрировал свои организаторские способности», – объяснил Александр Гончаренко.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?». Таким образом Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Реализация подобных проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.