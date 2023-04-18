Политика

Александр Гончаренко станет вторым кандидатом для участия в праймериз «Единой России» на пост губернатора

Кандидатуру председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко выдвинули на предварительное голосование «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов на должность губернатора Псковской области, сегодня, 21 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с форума секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия», который проходит в Пскове.

«Мы занимались партийной работой не одно десятилетие. Сегодня партия поручила участвовать в этом процессе. Спросите, за кого – буду голосовать за нашего действующего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Не буду повторять эти цифры и события, нас, партийцев, огромная сила», – сказал Александр Гончаренко и подчеркнул, что в управлении должны стоять волевые, знающие и способные люди, готовые выполнять задачи.

Ранее состоялось заседание регионального политического совета партии «Единая Россия» по внесению в Президиум РПС предложений по кандидатурам предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов на должность губернатора Псковской области.

Первым кандидатом для последующего выдвижения кандидатов на должность губернатора Псковской области стал действующий глава региона Михаил Ведерников.

Напомним, выборы губернатора Псковской области состоятся в сентябре этого года.