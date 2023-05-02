Политика

Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора

Итоги встречи с председателем и лидером партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Сергеем Мироновым прокомментировал председатель Совета регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Олег Брячак / «ВКонтакте»

«В настоящий момент некоторые штрихи по губернаторской кампании дорабатываются, чёткой установки пока нет. Одно скажу точно: поскольку существует муниципальный фильтр, а наша партия категорически против него, Сергей Михайлович дал точное указание за недостающими подписями к "Единой России" не ходить. И могу сказать однозначно, что "Единую Россию" в предстоящей губернаторской кампании точно поддерживать не будем», – заявил лидер псковских эсеров.

Также Олег Брячак сообщил, что на встрече с председателем СРЗП он обсуждал проблемы граждан РФ, которые невозможно решить на региональном уровне.

«Одна из них – вопрос деятельности тех граждан, которые прошли процедуру банкротства. В законодательстве нашей стране сама процедура банкротства прописана очень грамотно и качественно. Законодатель дает возможность гражданину, прошедшему эту процедуру, через три года участвовать в управлении какой-либо компанией. Однако банки и другие финансовые учреждения к таким людям относятся как к прокаженным, из-за этого нормально заниматься бизнесом они не могут. И так как в России количество банкротов достаточно большое, то люди экономически активные, инициативные, способные создавать рабочие места и аккумулировать налоги, не могут заниматься полноценной деятельностью. Я называю этот вопрос реабилитацией людей, прошедших процедуру банкротства», – уточнил он.