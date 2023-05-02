Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
построй дом своей мечты
«Опальное» время
Первомай в Псковской области
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оазис здоровья под Псковом
Защита для псковских предпринимателей
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
кто придет работать в больницы региона?
«Истфакт» Два капитана
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
перерасчет платы за СОИ
новые скверы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Политика 02.05.2023 15:000 «Гонки по вертикали»: клуб политических знатоков, пробный шар Брячака и 9 мая без парада 03.05.2023 15:410 Довериться или сомневаться: плюсы и минусы ДЭГ обсудили в эфире радио «ПЛН FM» 03.05.2023 15:112 Андрей Турчак впервые вошел в топ-15 ведущих политиков России 03.05.2023 15:050 «Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ. ВИДЕО 03.05.2023 14:420 Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией 03.05.2023 14:150 Имя потенциального кандидата на выборы главы Псковского района назвали в КПРФ
 
 
 
Самое популярное 27.04.2023 09:061 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора

03.05.2023 12:52|ПсковКомментариев: 0

Итоги встречи с председателем и лидером партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Сергеем Мироновым прокомментировал председатель Совета регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Олег Брячак / «ВКонтакте»

«В настоящий момент некоторые штрихи по губернаторской кампании дорабатываются, чёткой установки пока нет. Одно скажу точно: поскольку существует муниципальный фильтр, а наша партия категорически против него, Сергей Михайлович дал точное указание за недостающими подписями к "Единой России" не ходить. И могу сказать однозначно, что "Единую Россию" в предстоящей губернаторской кампании точно поддерживать не будем», – заявил лидер псковских эсеров.

Также Олег Брячак сообщил, что на встрече с председателем СРЗП он обсуждал проблемы граждан РФ, которые невозможно решить на региональном уровне.

«Одна из них – вопрос деятельности тех граждан, которые прошли процедуру банкротства. В законодательстве нашей стране сама процедура банкротства прописана очень грамотно и качественно. Законодатель дает возможность гражданину, прошедшему эту процедуру, через три года участвовать в управлении какой-либо компанией. Однако банки и другие финансовые учреждения к таким людям относятся как к прокаженным, из-за этого нормально заниматься бизнесом они не могут. И так как в России количество банкротов достаточно большое, то люди экономически активные, инициативные, способные создавать рабочие места и аккумулировать налоги, не могут заниматься полноценной деятельностью. Я называю этот вопрос реабилитацией людей, прошедших процедуру банкротства», – уточнил он.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #СРЗП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 95 человек
Сюжет: Губернаторские выборы - 2023 Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора Губернаторские выборы - 2023. Почему Ведерников? Угрозы и вызовы губернаторских выборов-2023 назвали партийцы в прямом эфире «ПЛН FM» Круглый стол «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?» на «ПЛН FM». ВИДЕО Перспективы конкурентной борьбы на выборах губернатора обсудили в прямом эфире «ПЛН FM» Олег Брячак предложил оппозиции объединиться на выборах губернатора Псковской области Александр Гончаренко о выдвижении на праймериз «Единой России»: Я партийный человек Конкурентность выборов губернатора не зависит от «Единой России» – Александр Котов Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области Выборы губернатора - 2023. Референдум. Репетиция. Ребус Когда ЛДПР официально определится с кандидатом на пост губернатора, сообщил Антон Минаков Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Федеральные игроки смогут составить конкуренцию Михаилу Ведерникову на выборах-2023 – Андрей Маковский Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы Игорь Романов планирует участвовать в выборах губернатора Псковской области «Сообразим на троих»: Губернаторские выборы. Власть и оппозиция, вызовы и угрозы. ВИДЕО Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко Петр Алексеенко ответил на вопрос о своём участии в выборах губернатора Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Лидер псковских коммунистов перечислил кандидатуры для участия в выборах губернатора-2023 Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора-2023 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023 Выборы губернатора Псковской области-2023: кто идёт? Антон Минаков внёс ясность в вопрос участия кандидата от либерал-демократов в губернаторских выборах 2023 года Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора «Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области «Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники
03.05.2023, 18:000 Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи 03.05.2023, 17:540 В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов 03.05.2023, 17:510 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая 03.05.2023, 17:500 «Псковмясопром» о производстве и качестве товара
03.05.2023, 17:450 Подозреваемых в убийстве двух аниматоров задержали в Краснодарском крае 03.05.2023, 17:430 Движение транспорта ограничат на улице Дьяконова в Великих Луках 03.05.2023, 17:400 Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ 03.05.2023, 17:320 Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области
03.05.2023, 17:260 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 мая 03.05.2023, 17:150 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выше уровня по РФ почти на 30% 03.05.2023, 17:090 Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове
03.05.2023, 17:080 Первые делегации участников третьего международного похода «Наследие» прибыли в Псковскую область 03.05.2023, 17:060 Участок улицы Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая 03.05.2023, 17:011 Почти половина организаций в Псковской области являются убыточными 03.05.2023, 16:520 Фотофакт: Град прошел в Пскове
03.05.2023, 16:480 «Письмо ветерану» в Пскове написали порядка 500 школьников 03.05.2023, 16:380 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 16% 03.05.2023, 16:310 Общественную территорию начали благоустраивать в Неелово 03.05.2023, 16:180 Житель Великого Новгорода отправится в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков в Псковском районе
03.05.2023, 16:042 Алла Пугачева прилетела в Москву 03.05.2023, 15:580 Отпускные привилегии 03.05.2023, 15:560 Жилой дом сгорел в палкинской деревне в результате короткого замыкания на ЛЭП 03.05.2023, 15:430 Парад на День Победы в Москве не планируют отменять
03.05.2023, 15:410 Довериться или сомневаться: плюсы и минусы ДЭГ обсудили в эфире радио «ПЛН FM» 03.05.2023, 15:370 Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 03.05.2023, 15:230 Великолучанин прокатил на капоте сотрудницу Росгвардии и попал под суд 03.05.2023, 15:112 Андрей Турчак впервые вошел в топ-15 ведущих политиков России
03.05.2023, 15:100 Двойня появилась на свет в Великих Луках в апреле 03.05.2023, 15:050 «Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ. ВИДЕО 03.05.2023, 14:550 Фестиваль «Ледовое побоище» вновь пройдет в гдовской Самолве 03.05.2023, 14:460 Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
03.05.2023, 14:420 Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией 03.05.2023, 14:350 Траты россиян на одежду отечественных брендов выросли в этом году на 15% – big data Tele2 03.05.2023, 14:240 «PROПРАВО»: О присвоении статуса адвоката. ВИДЕО 03.05.2023, 14:180 Распределение для студентов-бюджетников — нарушение прав или необходимость?
03.05.2023, 14:150 Имя потенциального кандидата на выборы главы Псковского района назвали в КПРФ 03.05.2023, 14:090 До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 мая 03.05.2023, 13:540 Соседа из родной деревни ищет пенсионерка в Псковской области 03.05.2023, 13:450 «Бал Победы» пройдет в Пскове 4 мая
03.05.2023, 13:410 Демонтированный памятник умершей женщине на себежском кладбище бросили среди других могил 03.05.2023, 13:310 «Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то… ВИДЕО 03.05.2023, 13:270 Жилетку лидера группы «КняZz» похитили на выставке в центре современного искусства 03.05.2023, 13:230 На родительское собрание в великолукской школе пришла полиция
03.05.2023, 13:170 Семиклассник открыл стрельбу по сверстникам в столице Сербии, есть погибшие 03.05.2023, 13:090 Выручка российской дочерней компании Google в 2022 году упала на 82% 03.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: «Новые люди» Vs КПРФ 03.05.2023, 12:580 Поставщика бандажей для псковских инвалидов свыше 100 раз признали недобросовестным
03.05.2023, 12:520 Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора 03.05.2023, 12:401 Девочка получила ушиб в результате экстренного торможения автобуса в Пскове 03.05.2023, 12:360 Розничное кредитование в ВТБ выросло на треть 03.05.2023, 12:270 Псковичи к майским выходным закупились мангалами
03.05.2023, 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 03.05.2023, 12:190 Уличное освещение сделают в красногородской деревне после жалобы в прокуратуру 03.05.2023, 12:120 Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая 03.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»
03.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 мая 03.05.2023, 11:590 Трудовые права осужденного восстановили в себежской колонии 03.05.2023, 11:510 Сенатор Елена Бибикова проведет очный прием граждан в Пскове 03.05.2023, 11:440 Псков вошел в топ бюджетных авианаправлений из Москвы на май и лето
03.05.2023, 11:390 «Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ 03.05.2023, 11:360 Правительство России объявило об упрощении получения карты болельщика 03.05.2023, 11:290 Налоговая служба утвердила план ввода форматов электронных документов в 2023 году 03.05.2023, 11:230 Запутавшегося в леске лебедя пытаются спасти в Изборске
03.05.2023, 11:160 Известный артист Евгений Гришковец выступит в Пскове с новой программой 03.05.2023, 11:030 В Петербурге задержали блогера, который убил 13-летнюю девочку в прямом эфире 03.05.2023, 10:550 Солисты ансамбля «Псков» о концерте «Наши песни Победы» 03.05.2023, 10:530 Псковичи разобрали все билеты на два сегодняшних спектакля
03.05.2023, 10:500 Возможность сменить профессию рассматривают свыше 30% псковичей — опрос 03.05.2023, 10:380 Зачем оператор связи просит подтвердить свои паспортные данные, объяснили псковичам 03.05.2023, 10:310 Мемориальные плиты на братском захоронении в псковском Шванибахово отмыли от пыли 03.05.2023, 10:200 «Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то…
03.05.2023, 10:140 Убитого в Гдовском районе аиста вскрыли в ходе проверки 03.05.2023, 10:120 Великолучанин вошел в состав сборной России по боевому самбо 03.05.2023, 10:091 Здание с видом на Кремль продают в Пскове за 45 миллионов рублей 03.05.2023, 10:002 Псковский психолог о марафонах Блиновской
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru