Политика

«Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 мая. Вас ждет столкновение мнений председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского и первого секретаря Псковского райкома КПРФ, депутата Псковского районного Собрания Михаила Вяткина.

Центральная тема для обсуждения - использование технологии дистанционного электронного голосования на выборах. Если «Новые люди» выступают за использование ДЭГ, то коммунисты, напротив, выступают против этого новшества. Чьи аргументы весомее, узнаете в программе «Армрестлинг».

Провел программу политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Напомним, программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу, и настоящие эмоции в студии.

Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям разных политических сил по самым разным темам.