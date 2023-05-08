Политика

Путин: Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность

Цивилизация сегодня вновь находится на решающем рубеже, против России опять ведется война, но страна сможет обеспечить свою безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, выступая на параде Победы на Красной площади.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем рубеже», - сказал глава государства. «Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбаса, обеспечим свою безопасность», - цитирует его ТАСС.

В связи с этим Путин также отметил, что на России «нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке». По его словам, Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет «видеть будущее мирным, свободным и стабильным».