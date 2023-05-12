Политика

Глав муниципальных округов в Псковской области изберут в ноябре

Глав муниципальных округов в Псковской области изберут в ноябре. Об этом на совещании с региональными отделениями политических партий сегодня, 12 мая, сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Глава избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии. Выборы в сентябре пройдут только в представительные органы муниципального округа, главы муниципальных образований будут избраны поднее», - сказала Елена Тимашова.

Она добавила, что после выборов в муниципальных округах в сентябре прекратятся полномочия всех депутатов в поселениях и районах, в ноябре будут избраны главы муниципальных образований и прекратятся полномочия глав всех сельских поселений и муниципальных районов. Администрации поселений прекратят свою работу только после формирования новой администрации муниципального округа.

Напомним, в феврале депутаты Псковского областного Собрания одобрили законопроекты о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа. Инициатива о преобразовании в муниципальные округа поступила от Пыталовского, Стругокрасненского, Печорского, Опочецкого, Невельского, Красногородского, Локнянского и Новоржевского районов.

В регионе продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.