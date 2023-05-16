Политика

Член ЦИК Андрей Шутов перечислил достоинства Форума молодёжных избирательных комиссий

Почему необходимо проводить форумы Молодёжных избирательных комиссий, объяснил член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такие форумы очень полезны. Первое — активизация избирательного права нашей молодёжи. Она должна понимать, что будущее в ее руках, и власть она должна избирать сама. То, что молодые люди участвуют в различного рода форумах – это те форматы и платформы, которые позволяют обеспечить молодёжи реализацию интересов активного избирательного права», — сказал он.

По словам члена ЦИК, такие форумы также являются профессиональным лифтом. «Наша избирательная система — почти два миллиона людей. Мы считаем, что молодёжные избирательные комиссии - это кадровый резерв, начиная с участковых и заканчивая Центральной избирательной комиссией», — отметил он.