Политика

ПЛН-ТВ: IV форум молодежных избирательных комиссий в Пскове

Четвертый Форум молодежных избирательных комиссий проходит в Пскове на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая. В этом году в форуме участвует молодежь из 29 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Общее количество участников – 112 человек (молодежные избирательные комиссии субъектов РФ, представители вузов РФ и Республики Беларусь, региональные молодежные организации и иные молодежные общественные объединения). В течение двух дней участники обменяются опытом работы. Подробнее об открытии мероприятия - в новом выпуске ПЛН-ТВ.