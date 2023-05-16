Политика

Праймериз «Единой России» в электронном формате начнутся 22 мая

Праймериз «Единой России» в электронном формате начнутся в полночь по московскому времени 22 мая и завершатся 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Электронное предварительное голосование будет проходить и в Псковской области.

Сегодня, 21 мая, ключ шифрования блокчейна ПГ «Единой России» был разделён на четыре части. Это позволит обезопасить процедуру от внешнего воздействия и сохранить тайну голосования, пояснили в реготделении.

Напомним, ранее «Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования. Участники конкурса не выявили уязвимостей.