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Политика

Систему предварительного голосования «Единой России» не смогли взломать в ходе конкурса

21.05.2023 14:53|ПсковКомментариев: 0

Участники конкурса на взлом системы электронного предварительного голосования партии «Единая Россия» не выявили уязвимостей. Отчётов о зафиксированных «дырах» не поступало. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии. 

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

За время проведения конкурса тестовая инфраструктура «Единой России» неоднократно исследовалась с зафиксированных 3,6 тысячи IP-адресов, рассказал руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.

«Было зарегистрировано свыше 100 тестовых избирателей. География участников – широкая: Германия, Индонезия, Япония, Финляндия, Сингапур, США, Бразилия, Австралия, Чехия. Система была подвержена проверкам на различные уязвимости: SQL Injection, нарушение MIME-типов загружаемых файлов, сканирование уязвимостей сетевой инфраструктуры, попытка осуществления DDOS-атак для нарушения работы системы», - отметил он.

«Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования 11 мая на заседании круглого стола «Электронное предварительное голосование "Единой России": безопасность, легитимность и удобство для пользователей». В нём приняли участие замсекретаря Генсовета Сергей Перминов, руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, директор блока по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрий Сатиров, президент Фонда информационной демократии Илья Массух, руководитель управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Эксперты ИТ-отрасли подтвердили готовность системы предварительного голосования «Единой России» к проведению процедуры. Они отметили, что партия занимает лидирующее место в электронном голосовании, постоянно совершенствует механизм наблюдения на электронном голосовании и переводит в «цифру» не только саму процедуру предварительного голосования, но и все сопутствующие процессы.

Предварительное электронное голосование состоится с 22 по 28 мая. Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая. Регистрация избирателей проходит на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».

Теги: #Единая Россия #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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