Политика

В ЦК КПРФ перенесли рассмотрение вопроса о кандидате на выборы губернатора Псковской области

Рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры первого секретаря Псковского горкома КПРФ Александра Баева для выдвижения на выборы губернатора Псковской области отложено до следующего заседания кадровой комиссии ЦК КПРФ. О дате его проведения будет сообщено дополнительно. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников в областном отделении партии.

По их словам, в субботу, 27 мая, в день проведения совместного пленума центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, заседание кадровой комиссии точно не состоится.

Напомним, что ранее псковские коммунисты утвердили кандидатуру Александра Баева и отправили соответствующие документы для согласования кандидатуры членами кадровой комиссии ЦК КПРФ. При этом первый секретарь обкома Петр Алексеенко в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 мая заявил, что информации о том, что предложенную псковскими коммунистами кандидатуру могут не согласовать в Москве, у него нет.

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В областном отделении КПРФ ожидали, что вопрос будет рассмотрен на этой неделе. Однако, как сообщили в обкоме, «наш вопрос на кадровой не успели рассмотреть, когда будет следующее заседание - сообщат».

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Напомним, что выборы губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Старт избирательной кампании будет дан в июне.