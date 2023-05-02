Политика

Коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора Псковской области

Депутат Псковской городской Думы от партии КПРФ Александр Баев примет участие в выборах губернатора Псковской области в качестве кандидата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Александр Баев

«Состоялся IX пленум Псковского обкома КПРФ, рассмотревший вопрос об участии в выборной кампании. На должность губернатора от КПРФ утверждена кандидатура А. В. Баева», - сообщил Петр Алексеенко.

Ранее один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ Дмитрий Михайлов рассказал, как КПРФ рассчитывает пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора.

Смотрите также В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора

Выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. В числе кандидатов - действующий глава региона Михаил Ведерников.