Олег Брячак: Михаил Ведерников — эффективный менеджер, профессионал с большой буквы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников - эффективный менеджер, профессионал с большой буквы. Такое мнение высказал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«Сегодня могу сказать следующее: когда мы совместно с нашими соратниками принимали решение о неучастии в предыдущих выборах и делали ставку на вас, - мы не ошиблись, Михаил Юрьевич. Нам приятно видеть, как выработаете, приятно наблюдать за результатами вашей деятельности», - подчеркнул депутат.
Олег Брячак заметил, что подчиненные главы региона не отдыхают в выходные дни.