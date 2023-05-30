Политика

Олег Брячак: Михаил Ведерников — эффективный менеджер, профессионал с большой буквы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников - эффективный менеджер, профессионал с большой буквы. Такое мнение высказал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«5-6 лет назад с вами познакомились, в ту пору должны были состояться выборы губернатора. Я, как неоднократный участник выборов различного уровня, подумывал о том, чтобы выдвинуть тогда свою кандидатуру. Однако, посмотрев на то, как вы начали свою работу еще тогда, а времени было несколько месяцев, около полугода до выборов, стало понятно, что в наш регион пришел эффективный менеджер, профессионал с большой буквы», - сказал Олег Брячак по итогам отчета о деятельности правительства области за 2022 год.

«Сегодня могу сказать следующее: когда мы совместно с нашими соратниками принимали решение о неучастии в предыдущих выборах и делали ставку на вас, - мы не ошиблись, Михаил Юрьевич. Нам приятно видеть, как выработаете, приятно наблюдать за результатами вашей деятельности», - подчеркнул депутат.

Олег Брячак заметил, что подчиненные главы региона не отдыхают в выходные дни.