Политика

Андрей Михайлов: Увеличение бюджета региона говорит о продуктивной работе губернатора и правительства

Увеличение бюджета региона говорит о продуктивной работе губернатора и областного правительства. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов (ЕР) на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутат напомнил, что 6 лет назад в муниципалитетах «радовались банальным вещам»: например, ремонту дома культура в волости. «А теперь радуемся капитальному ремонту школ, строительству ДК. Это говорит о многом. Бюджет области за последние годы увеличился в два раза, а Островского района - в три и перевалил за миллиард. Это говорит о продуктивной работе губернатора, правительства, главы района», - сказал он.

Андрей Михайлов пожелал губернатору сил, успехов и таких же темпов в формировании бюджета.