Политика

Александр Борисов: Желаю команде Михаила Ведерникова не сбавлять набранный темп

Не сбавлять набранный темп и продолжить эффективную работу на благо Псковской области пожелал команде главы региона Михаилу Ведерникову заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. Оценку отчета губернатора за 2022 депутат озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Очень важно, что губернатор представил депутатам не просто отчет о работе правительства региона за минувший год, но и обрисовал полную картину решения актуальных задач социально-экономического развития Псковской области за весь пятилетний губернаторский срок. Хочу отметить, что команда губернатора последовательно и системно работает по тем стратегическим направлениям, которые были определены еще в 2018 году. Хороший пример - это развитие транспортно-логистического комплекса региона. В этом направлении сделано очень многое. В результате предпринятых главой региона и его команды усилий - Псковская область перестала быть "медвежьим углом", попасть в который можно было только "на перекладных"», - сказал Александр Борисов.

Он пожелал команде Михаила Ведерникова не сбавлять набранный темп и продолжить эффективную работу на благо Псковской земли и ее жителей.