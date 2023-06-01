Политика

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора Псковской области начнется 5 июня

Избирательная комиссия Псковской области утвердила календарный план выборов губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

«В соответствии с документом процесс выдвижения начнется 5 июня и продлится до 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля. Решение о регистрации будет приниматься в течение десяти дней после приема документов», - говорится в сообщении.

С полной версией плана мероприятий можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Также члены комиссии утвердили перечень документов, представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Псковской области на пост главы региона.

Определено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.