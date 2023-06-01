Политика

Андрей Маковский: Если кандидат на выборы от «Новых людей» не пройдёт муниципальный фильтр, то «выдвинется заочно»

Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 июня, заявил, что если кандидат на выборы губернатора от партии не пройдёт муниципальный фильтр, то «выдвинется заочно».

«Этот вопрос очень сложный для нас из-за, как я и говорил ранее, муниципального фильтра. Мы собрались своей большой региональной командой и крепко подумали насчёт своих возможностей. Даже если мы не окажемся в бюллетене, вся наша избирательная кампания в районах будет выстроена с той точки зрения, будто мы на дистанции. Мы подготовим программу, требования, поездим в районы, соберем наказы. Отработаем так, как надо. Думаю, что заочно мы точно выдвинемся», – сказал депутат.

Он пояснил, что кандидат от «Новых людей» будет пробовать пройти фильтр. Также, возможно, партия вступит в переговоры другими политическими оппонентами.

«Выборы губернатора – это не только, условно говоря, дистанция для многих политиков, но и наша работа, возможность для граждан сделать благие дела: собрать наказы, просьбы, проблемы, – а потом уже их переключить в требования, которые в эти три месяца, на мой взгляд, будут решать эффективней и быстрее», – заключил Андрей Маковский.

Сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.